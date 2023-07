Venelased on leidnud uue pelgupaiga. Kohalikke see aga ärritab: „Nad kohtlevad meid kui teenijaid“

Kohalikele põhjustab see aga meelehärmi, sest venelased on nende hinnangul ülbed ja peavad end teistest paremaks.

Venelased on Tai saarele rajanud „oma kogukonna“, kus on näiteks koolid ja spaad. Saarel elav Jekaterina Umerenko müüb venelastele töö tegemiseks kinnistuid, mille hinnad algavad veidi alla miljonist eurost.

„Iga maja on 500 ruutmeetrit ja sellel on oma bassein. Paljud mu kaasmaalased kolivad nüüd sõja tõttu siia,“ kirjeldab Umerenko.

Tai ei ole kehtestanud venelastele mingeid sisenemispiiranguid. Riiki on saabunud hulk inimesi, kes põgenevad mobilisatsiooni eest. „See sõda pole isegi Venemaa pinnal ja see on räpase poliitikaga ... Raha, raha ja raha. Miks ma peaksin oma eluga riskima, et võimulolijad raha juurde saaksid. Ma isegi ei tea, mis on sõja lõppeesmärk,“ kirjeldas mobilisatsioonist pääsenud venelane Oleg Expressenile.

Venelased kohtlevad kohalikke kui teenijaid

40 protsenti saare kinnisvaraomanikest on venelased. Nad saavad riigis viibida ilma viisata 45 päeva, kuid raha eest saab osta ka „eliitviisa“, milleks on 52 000 eurot maksev 20-aastane elamisluba.

„Ma oleksin eelistanud osta maja Monacosse, kuid siin on ka hea,“ ütles venelanna Olga Kozlova, kes kolis Phuketisse Vladivostokist.

Tailased pole aga venelaste saabumisest vaimustuses. „Venelased kujutavad ette, et see rand kuulub neile,“ kirjeldab paadireise korraldav kohalik Kalim. „Olen siin töötanud 20 aastat, aga venelased kujutavad ette, et nad on praegu meie kuningad. See on nagu rünnak. Venelased ajavad Taist minema palju rootslasi, norralasi ja [teisi] eurooplasi.“

Kalim lisas, et igatseb Rootsist pärit turiste. „Nüüd on siin peaaegu ainult venelased ja hiinlased. Nad on ebaviisakad ja räägivad meiega nii, nagu oleksime nende teenijad.“