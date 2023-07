Wizz Air satub lennuhäirete hüvitamise tõttu raskustesse

Tsiviillennundusamet teatas, et Wizz Air on kohustunud uuesti läbi vaatama saadud nõuded asenduslendude, lennujaamade vaheliste ümberistumiste ja abi, näiteks hotellide kulude katmiseks.

Kõik nõuded, mis on seotud Wizz'i Ühendkuningriiki suunduvate või sealt väljuvate lendudega, mis on tühistatud või oluliselt hilinenud ja mis on kavandatud alates 18. märtsist 2022, vaadatakse automaatselt läbi. Kliendid, kes arvavad, et neil on juhtum enne seda kuupäeva, võivad samuti nõude esitada. Plaanitud reisikuupäev peab olema viimase kuue aasta jooksul.