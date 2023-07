Piloot ütles Rhodosele reisijatele, et nad lahkuks lennult. „See on väga halb idee“

Pardal oli 37 inimest, enamik neist inglased. „Rhodosele reisimine on praegu väga halb idee,“ ütles piloot reisijatele. Ta lisas, et võtab seda lendu kui hädavajalikku, mitte puhkajatele suunatud reisi.

„Tagasilende Rhodoselt viib läbi sõjavägi. Kui soovite lennult lahkuda, on teil selleks praegu võimalus,“ sõnas piloot.

Piloot lisas, et kui reisijad lendavad puhkuse eesmärgil, on tema siiras soovitus lennult lahkuda. Pärast seda lahkus lennult kaheksa reisijat, sh nuttev noor poiss. Tuhanded turistid on Rhodosel evakueeritud ja neil puudub võimalus tagasi kodumaale saada.