Lõuna-Euroopa kuumus võib Eestile huvitava võimaluse luua

Bloombergi andmetel evakueeriti eile tuhandeid inimesi ühelt Kreeka populaarsemalt saarelt. See tekitas kogu riigis kaose. Euroopa turismitööstus peab midagi ette võtma, et kliimamuutustele vastu seista. Eestile mõjub kuumalaine aga hoopis positiivselt, sest meelitab rohkem turiste just siia, mitte Lõuna-Euroopasse.