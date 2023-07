SUUR ÜLEVAADE | Millisesse randa minna lastega ja kus on mõnusam täiskasvanutel?

Kakumäe ranna madal ja sillerdav vesi koos imeilusate päikeseloojangutega pakub suurepäraseid võimalusi oma kaaslasega romantiliseks aja veetmiseks või lummavate fotode jäädvustamiseks. Randa ümbritsev kaunis loodus ning metsarajad teevad siin veedetud rannapäeva veelgi maagilisemaks. Olles küll pealinna rand on Kakumäe piisavalt kaugel suurest linnamelust, nii et saad end päevasest kärast päriselt välja lülitada ja ilusatele hetkedele pühenduda.

Pikakari on ilus ja puhas rand kõigi mugavustega. Seal on välijõusaal, kus saab trenni teha, mänguväljak, kuhu saad lapsega tulla, vanaaegne kai ilusate mere ja Tallinna vaadetega, kus saab suurepäraseid pilte teha ning muidugi ka mugav parkla. Ka Pikakari rand tunnustatud Sinilipu rannana, mis kinnitab vee ja rannaala puhtust. Vette minek on Pikakari rannas väga lihtne. Kõigest seitsme sammuga saab inimene juba ujumissügavusse.

Stroomis on mitmeid mänguväljakuid igas vanuses lastele. Samuti on olemas treeningväljakud, erinevad palliplatsid (jalgpall, korvpall ja võrkpall) ning rannas on ka lausa kaks surfiklubi, Surftown ja Stroomi Surfiklubi, kus saab õppida paljude jaoks uudset ala. Lisaks eelnevale on Stroomi rannas ka toidukohad ja linnaosa valitsuse poolt korraldatud huviringid, kust kõik huvilised saavad osa võtta. Seega jätkub Stroomis tegevust kõikidele hoolimata vanusest.

Pirita linnaosas asuv Tallinna suurim liivane supelrand on tallinlaste meelispaik soojal suvepäeval vaba aja veetmiseks olnud pikki aastaid. Rannas on riietuskabiinid, laste mänguväljakud ja pallimänguväljakud. Suvehooajal töötavad rannabaar ja kioskid. Kas teadsid, et just Pirita rand on esimene rannavalvega rand Eestis ja seda juba aastast 1998. Pirita rand on ka Sinilipu vääriline, mis tähendab, et selle ranna veekvaliteeti ja ka teisi keskkonnaalaseid näitajaid hinnatakse kõrgelt.

Kuressaare rand on tänu madalaveelisele ning kiiresti soojenevale lahele väga sobilik lastega peredele. Randa on paigutatud välitualetid ja riietuskabiinid. Lastele on rajatud atraktsioonidega mänguväljak, kus on nii ronimist, kiikumist kui ka liivas hullamist, mida lapsevanemad saavad mugavalt jälgida. Huvitaval kombel on just seda randa rahvasuus nimetatud ka Titerannaks - seega juba nime poolest on siin mõnusalt soe vesi, mida kõige pisemad pereliikmed naudivad.

Vasikaholmi rannas saad sa jalutada kuiva jalaga otse ujuma. Kuidas? Eelmisel hooajal loodi 36m pikkune purre, mis viib pooleteise meetri sügavusele vette nii, et oleks hea otse ujuma minna. Selline lahendus on mugav nii talisuplejatele külmemal perioodil kui ka suveperioodil neile, kes jalgu liivaseks ei taha teha.

Paralepa rannas on pallimängudeks jalgpalliväravad ja võrkpallivõrgud. Värskelt on valminud ka plats, kus on võimalik mängida nii Mölkkyt kui ka petanki. Peatselt on valmimas padeliväljak ning vaid lühikese jalutuskäigu kaugusel saab ronida Haapsalu seikluspargis.

Pärnu rand teeb Pärnust asendamatu suvepealinna. Iga eestlase eesmärk on vähemalt korra suve jooksul käia Pärnus ja siinses rannas. Pärnu rand on tuntud ka erinevate ürituste poolest - siin toimub suve jooksul suursündmuseid seinast seina, alates spordist kuni suurte muusikafestivalideni. Ka rannakülastajate arvult on see Eesti üks populaarsemaid randu ja see on kesklinnast kõigest 15-minutilise jalutuskäigu kaugusel – seega on siia ülimalt mugav tulla ka jala.

Harku rannas leidub erinevaid lõõgastumise võimalusi nii aktiivse kui ka rahulikuma puhkuse austajatele. Siin saab harrastada sporti väliujulas, mängida võrkpalli ning lastele on mänguväljak. Samuti on siin Harku sõudebaas, kus saad sõita nii kaatri kui ka aerupaadiga. Mitmed külastajad tulevad siia oma rannapäeva veetma SUP-lauaga, kuna tänu järve tingimustele, ei pea sarnaselt mererannaga oma lauda siin kaugele vedama. Harku rannas on lisaks mõnusaks lõõgastumiseks olemas viis grillitsooni ja rannakohvik ning lamamistoolid. Vesi soojeneb suvel kiiresti ja tavaliselt ulatuvad juba juuni keskpaigaks veetemperatuurid 24-kraadini. Lisaks näeb siin tõelist tippsporti, kui just Harku järvest algab tänavune Ironman.

Riiska rand on kõige lastesõbralikuma supluskohaga rand

Riiska järve vesi on tume ning tänu sellele on Riiska järv alati mõned kraadid teistest järvedest soojem. Ja olgugi, et lapsed teadupärast jookseksid hea meelega isegi külma vette mängima, siis soojemas vees on seda siiski palju toredam teha. Lastele on randa ehitatud ka mänguplats koos kiikede ja mängupaadiga, milles on peale suplust tore aega veeta. Kuna rand on väiksem, siis on vanematel ka lihtsam oma lapsi jälgida.

Vanamõisa rand on kõige selgem roheka kumaga järvevesi

Vanamõisa randa on inimesi alati kutsunud järve rohekas värvus, kuigi järvevesi on seejuures ka läbipaistev. Viimastel aastatel on järve äärde jõudnud kauaoodatud rannakohvik Wanakas, kus saab head ja paremat suvepäeva pikenduseks osta. Kindlasti tasub ära märkida, et just siin asub Eesti kõrgeim hüppetorn, mis on meeliskohaks paljudele noortele suve veetmiseks.

Põlva rand on kõige mõnusam ja moodsam rand

Põlva rand on kõige mõnusam ja moodsam rand mitmel põhjusel. Siinne rand pakub kaunist looduskeskkonda ja moodsaid rajatisi, nagu näiteks Wake Park ja kohvik. Põnevate veetegevustena on siin võimalik harrastada wakeboardingut tänu randa ehitatud 5-mastilisele ringkaablile kogupikkusega 519m. Kaabel keerleb vastupäeva ja korraga saavad rajal olla 6 sõitjat. Lisaks veelauaga sõitmisele on Põlva Wakepargis olemas kohvik, saun, tünnisaun, batuut ja pargist on võimalik rentida veelauavarustust, kanuusid, rattaid ja SUP-laudu. Lisaks on Põlva ranna kõrval rannavõrkpalli platsid, pumptrack ja skatepark.

Verevi rand on kõige peresõbralikum rand