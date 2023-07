Reisijaid hoiti lennukis üle kahe tunni ilma söögi ja veeta. Lennufirma sõnul oli süüdi äikesetorm

„Meie reisijate ja meeskonna turvalisus on alati meie prioriteet ning ümbersuunamise otsus tehti nende heaolu tagamiseks ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu,“ ütles Lemmetyinen. Ta lisas, et pärast ümbersuunamist tangiti lennukit ja lend jätkas kohe teekonda Manchesteri lennujaama. Tegelikkuses tähendas tankimise aeg üle kahetunnist peatust, mille jooksul ei lastud reisijaid lennukist välja.

„Toitlustamine on täpselt planeeritud vastavalt lennu marsruudile ja eeldatavale kestusele. Ootamatu ümbersuunamine väiksemasse lennujaama võis põhjustada pardal toidu- ja joogipuuduse. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast, mida see meie reisijatele võis tekitada,“ sõnas Lemmetyinen.

Ta lisas, et ebasoodsate ilmastikutingimuste korral võivad mitmed lennuettevõtjad seista silmitsi sarnaste väljakutsetega, mis võivad viia ümbersuunamiseni väiksematesse lennujaamadesse. „Sellest tulenevalt võisid maismaatranspordi võimalused olla piiratud ja tegime otsuse selle põhjal, et seadsime prioriteediks kiireima ja turvaliseima viisi klientide kavandatud sihtkohta toimetamiseks,“ ütles ta.

Kompensatsiooni saada pole võimalik

Lemmetyineni sõnul ei ole reisijatel võimalik kompensatiooni kogetu eest saada, sest Euroopa Liidu standardhüvitised ei kehti ilmastikunähtuste põhjustatud hilinemiste ja lendude tühistamise korral, kuna need ei kuulu lennufirma kontrolli alla. „Siiski oleme jätkuvalt pühendunud oma klientide abistamisele ja anname endast parima, et tagada, et nad saaksid sellistes olukordades vajalikku tuge ja hoolt,“ kinnitas ta.