Rhodoselt on evakueeritud juba 19 000 inimest. Kahtlustatakse, et tegu võib olla süütamisega

Kreeka on välja andnud hoiatuse „äärmusliku tuleohu“ kohta Evia, Boeotia, Corinthia, Ilia, Argolis, Messinia ja Rhodose piirkondades. Kuid mõned tuletõrjujad usuvad, et saart haaravad tulekahjud, mis algasid viis päeva tagasi - võisid olla tahtlikult süüdatud.

Rhodose tuletõrjeameti esindaja ütles väljaandele The Mirror, et „tulekahjud on süüdatud inimkätega.“

Uurimine on tulekahjude osas algatatud. Rhodosel viibivad inimesed on viidud ajutistesse evakueerimiskeskustesse, kus ei ole vett, toitu ega pesemisvõimalust. Kohalikud elanikud on pidanud õudusega pealt vaatama, kuidas nende kodud on põlema läinud.