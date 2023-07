150 tundi rohkem päikest kui Eestis: 4 põhjust, miks sel suvel Egiptust külastada

Sabina Saikovskaja, reisikorraldaja Join UP! Baltic tegevjuht on mitu aastat Egiptuses elanud ja ütleb, et suvi on tema lemmikaastaaeg Egiptuses. „Kui ma esimest korda suvel Egiptusesse läksin, arvasin, et seal on väga palav ja ebamugav. Kuid pärast mitu aastat seal elamist ja kõiki aastaaegasid võrreldes võin öelda, et suvi Egiptuses on minu jaoks kõige võluvam aeg. Õhtuti, kui päike loojub, ei hakka kunagi külm. Saate minna välja ja jalutada tänavatel, näha kohalikke turge ja kauneid mošeesid, nautida ööelu, istuda hubastes kohvikutes, suitsetada vesipiipu, juua Egiptuse kohvi, mis on tuntud ka Türgi kohvina ning kogeda kohalikku kultuuri ja traditsioone.