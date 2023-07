Soome pere pidi Kreeka hotellist põgenema. Laps oli eriti raskes seisundis

Lugeja ütles, et suits ärritas tugevalt tema kurku ja silmi. Sümptomite all kannatas eriti tugevalt pere laps. Näomaskid küll aitasid suitsu eest kaitsta, kuid pere ei jäänud olukorra laabumist ootama, vaid otsustas liikuda Rhodose mandrialale, kuhu metsatulekahjude suits ei ulatu.

Lugeja sõnul levivad tulekahjud ohjeldamatult ning kohalike uudiste andmetel on lähipäevil tugev tuul. Need võivad tulekahjude levikut veelgi kiirendada.

Kreekas on puhkenud kümneid metsatulekahjusid, mille tõttu on suur osa elanikest evakueeritud. Paljudes kohtades on elanikel soovitatud siseruumides viibida, et vältida paksu suitsu sissehingamist. Sel nädalavahetusel võib Kreekas tõusta temperatuur 45 kraadini. Sellest saab Kreeka 50 aasta kõige kuumem juulikuu.