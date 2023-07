VIDEO | Rahulolematu reisija nõudis, et lennuk pöörduks tagasi enne õhkutõusmist, kuna ta kott oli maha jäänud

Videost on näha reisija pahameelt. „Kui sa nii tunned, pead sa lennult lahkuma. Kas sa soovid seda või soovid oodata Bangkokini?“ küsis stjuardess reisijalt. „Jah, ma soovin kohe maha minna,“ esitas ärritunud reisija oma nõudmisi.

Videost on kuulda, kuidas piloot teatab, et lennuk pöördub tagasi. Samuti on videost näha, kuidas turvamehed saadavad ärritunud reisija ja veel kaks tema reisikaaslast pärast lennuki tagasipöördumist lennukist välja. Seda, kas mees leidis hiljem oma koti, pole teada.