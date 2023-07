Euroopa reisikomisjoni (ETC) andmetel on võrreldes eelmise aastaga 10 protsenti vähenenud inimeste arv, kes plaanivad juunist novembrini Vahemere piirkonda reisida.

Riigid nagu Tšehhi vabariik, Taani, Iirimaa ja Bulgaaria on aga vahepeal täheldanud huvi kasvu. „Eeldame, et prognoosimatud ilmastikuolud mõjutavad tulevikus rohkem reisijate valikuid Euroopas,“ ütles ETC juht Miguel Sanz.