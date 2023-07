Top-10 Helsingi hotelli, kus sel suvel peatuda: raudteejaamast ja vanast vanglast Helsingi esimese „pilvelõhkujani“

Helsingis, kuhu kindlasti paljudel on kiusatus sõita kultuuri-, gurmee- või saunapuhkusele; ostureisile või niisama lõbustusparki hullama, on käimas hotellirenessanss. Arvukate uute tulijate kõrval on tagasi pildil vanad staarid, näiteks 1970. aastatel Euroopa ajaloos olulist rolli mänginud hotell Crowne Plaza Helsingi on suures mängus tagasi, nagu ka Stockmanni kõrval asuv Scandik Marski.