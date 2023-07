Eesti ettevõte lööb välismaal laineid. Ööd Hötels laienes Suurbritanniasse

Londoni lähistel Kirtlingtonis on 7 peegelmaja sauna, tünnisauna või välivanniga. Kiiresti populaarsust kogunud ÖÖD peegelmaju UK-s külastas lisaks teiste hulgas ka The Times ajakirjanik Gemma Bowes.

ÖÖD peegelmajad eristuvad unikaalse disaini poolest. Signature House on kolmest küljest kaetud maast laeni peegelklaasidega, mis annavad majast seest 180-kraadise vaate ümbritsevale loodusele. Peegelklaas eksterjööris teeb maja justkui nähtamatuks, nii on ka visuaalne jalajälg minimaalne. Seetõttu sobib ÖÖD maja igasse keskkonda ja on igas asukohas täpselt nii eriline kui on selle ümbrus.