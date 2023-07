Näitus „Põrgu Läänemerel“ kolis otse Juminda miinilahingu sündmuskoha lähedale Hara sadamasse ja kajastab seal Pearl Harborist suuremat tragöödiat

Iga puhkaja, kes juba kord Hara sadamasse jõudnud, leiab sobiva tegevuse – harjuta kätt minigolfis, naudi lummavat merevaadet SUP-laual, tutvu ümbruskonnaga jalgratastel ja palju muudki. Näiteks on valikus kaluripaadiga sõit Hara saarele, kus on imeline ürgne loodus, sadamakai, tuletorn ja hoonete varemed, mis on tänaseks osa ajaloost. Erilisi vaateid näeb just mere poolt maismaale vaadates.