Ryanair investeerib üle kahe miljardi euro Ukraina lennunduse sõjajärgseks taastamiseks

Ryanair on jätkuvalt pühendunud Ukraina ülesehitamisele ja investeeringutele. Praegu on meil tööl sadu Ukraina piloote, salongipersonali ja IT-spetsialiste ning me loodame luua Ukraina kodanikele tuhandeid uusi töökohti lennunduses, kui Ukraina taevas taas avaneb. Ukraina on 40 miljoni elanikuga riik, kellest paljud on viimase aasta jooksul üle Euroopa laiali saadetud. Me loodame, et saame neid peresid taas ühendada, kasutades Ryanairi soodsaid teenuseid Ukraina peamistesse lennujaamadesse niipea, kui see on turvaline. Ryanairi odavlennuteenused on Ukraina majanduse ülesehitamisel ja taastamisel üliolulised ning me investeerime tugevalt koostöös Ukraina valitsuse ja Ukraina peamiste lennujaamadega, kuna me kasvame, et vedada kuni 10 miljonit reisijat aastas Ukrainasse ja Ukrainast, kui Euroopa ja Ukraina reguleerivad asutused lubavad meil seda teha.“