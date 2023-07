Kuus sündmust, mida Tartus suvel külastada

29. juuni–6. august

Kultuuriprogramm on üles ehitatud kindlas rütmis neljapäevast laupäevani. Neljapäeviti toob Eurooopa kultuuripealinn Tartu 2024 vabaõhulavale erineva muusikastiiliga eesti artiste – suve teises pooles on üles astumas Bedwetters (27.07) ning Daniel Levi (3.08). Reeded on aga pühendatud liikumisaastale ning tutvust saab teha erinevat tüüpi spordialadega. Päevad lõppevad tantsuõhtuga. Laupäeviti on programmis rohkelt tegevusi peredele ja õhtu lõpus toimub Tartu Elektriteatri filmiseanss.