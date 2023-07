Avastamata pärl Rootsis: mida näha ja külastada Ölandi saarel?

Muidugi on Ölandil ka rohkelt randu. Laaniste kiidab eriti läänekaldal asuvat Köpingsviki randa. Seal on mõnusalt madal vesi, mis teeb ranna ideaalseks just koos lastega puhkuse nautimiseks.

Eksootilised elamused

Pere üks eredamaid reisimälestusi juhtus aga täiesti ette planeerimata: „Enamik teid Ölandil on karjamaade vahel ning ühel hetkel märkasime tee kõrval järsku kaameleid! Me ei uskunud oma silmi ja pidime matkabussi täitsa kinni pidama,“ muljetab Laaniste. Hiljem selgus, et tegemist oli ilmselt Ormöga Kamelranch karjamaaga, kus asub Põhjamaade suurim kaamelifarm.

Saarelt leiab ka teisi eksootilisi loomi. Ölands Djur & Nöjespark on kolm ühes loomaaed, lõbustuspark ja veepark, mis asub maismaad ja saart ühendava silla läheduses. Park on kindlasti väärt sihtkoht peredele, sest Laaniste sõnul on sealne loomaaed paraja suurusega - kõndimist on täpselt piisavalt ja loomadest ära ei tüdine. „Loomi on palju – tiigritest erinevate suurte ahvideni. Oleme perega suured leemurifännid ja ka neid oli seal,“ lisab Laaniste. Pargialal on samuti eraldi kämpingud, et külastajad mitmeks päevaks jääda saaksid.