Kui lähed perega Palangasse puhkama, külasta kindlasti neid kohti!

Palanga tõmbab puhkajad eemale linnakärast ja kingib võimaluse ammutada jõudu looduslikest terviseallikatest – päikesest, mereveest ning puhtast rannaäärse männimetsa õhust. Kliima on Palangas mereline ja suvel paistab enamiku ajast päike – päikeselisi päevi on Palangas lausa kaks korda rohkem kui teistes Leedu linnades. Kõlab igati hästi ja kutsub oma silmaga vaatama! Tutvustame sulle kohti, mida tasub perega Palangasse puhkama minnes kindlasti külastada.

Rand ja promenaad

Kuurortlinna rand on ideaalne koht jalutuskäikudeks ja lõõgastumiseks. Pere saab pikal rannaribal nautida merevaateid, värsket õhku ja üksteisega aega veeta. Palanga liivarannad on lastega peredele ideaalsed, kuna need on laiad, puhtad ja madalaveelised. Lastele meeldib liivas ja madalas rannikuvees mängida, liivalosse ehitada ja supelda, samal ajal kui vanemad saavad rannas lõõgastuda.

Mõnusa kliimaga kuurortlinna promenaad on ideaalne kauniks ja meeldivaks jalutuskäiguks. Promenaad on tuntud värvikate lillepeenarde, skulptuuride ja purskkaevude poolest. See on suurepärane koht perega jalutamiseks ja einestamiseks, sest promenaadil on palju restorane, kohvikuid ning suveniiripoode.

Merele ulatuv sild on üks Palanga kuulsamaid vaatamisväärsusi. Sealt avanevad suurepärased vaated nii merele kui ka rannikule. Sild on ka super hea koht, kus nautida mereõhku ja kuulata lainete loodud sümfooniat. Eriti populaarne on see päikeseloojanguaegsete jalutuskäikude jaoks. Sillal on mugav sõita ka lapsevankriga.

Palangat on raske selle sillata tänapäeval ette kujutada, aga silla lugu sai alguse nii: 19. sajandi lõpus otsustasid Tiškevičiai krahvid, kes valitsesid Palangat, ehitada sadama laevadele, mis transpordiksid krahvi tellitud telliseid. Sadam ehitati aastatel 1884–1888, ja sealt sõitis laev Phoenix Klaipėda ja Liepāja suunal. Hiljem, kui telliste eksport ei õnnestunud, hakkas sama laev vedama ka reisijaid. Tormide tõttu täitus sadam lõpuks liivaga ega sobinud enam laevaliikluseks.