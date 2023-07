Pühapäeval teatas Delfile üks Ruhnu saarele reisija, et on saarel kinni, sest laeval on tehniline rike. Samuti oli infot, et otsa on lõppemas vajalikud mähkmed. Ruhnu vallavanem aga kinnitab, et selles ei ole midagi uut ning teema on liialt üles puhutud.