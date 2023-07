Tuule Liinid tühistas tänased reisid. „Võib-olla taastub liin homseks“

„Täna hommikul väljusid Ruhnust 14-kohaline asenduslaev ning kaater,“ sõnas Tuule Liinide esindaja. Seda, millal Runö uuesti alustab reise, ei osanud ettevõtte esindaja täna öelda. „Võib-olla taastub liin homseks,“ sõnas ta, kuid lisas, et täpsem info selgub täna õhtul. Seetõttu on ka kodulehel info, et reedeni on tühistatud Tuule Liinide reisid.