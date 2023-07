Mõnes Lõuna-Itaalia ja Kreeka piirkonnas on oodata temperatuuri üle 40 kraadi, sest ilm ei näita paraku jahenemise märke. Ilmateenistus on hoiatanud, et praegune kuumalaine võib purustada Euroopa senise kuumarekordi, milleks on 48,8 kraadi. See mõõdeti 2021. aastal Itaalia Sitsiilia saarel, Siracusa linnas.