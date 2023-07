FlixBus avab oma esimese rohelise liini Soome

„Huvi Baltimaadesse ja Skandinaaviasse reisimise vastu kasvab pidevalt, eriti puhkuste hooajal kui ilmaolud on soodsad. Seepärast tahame pakkuda võimalikult palju mugavaid võimalusi reisimiseks nendesse piirkondadesse. Soome oli Euroopa Liidu mandririikidest viimane, kus puudus FlixBusi ühendus. Nüüd täidame selle tühimiku koostöös Tallinkiga. Soome laienemine on Flixbusi, Tallinki ja Bus Partneri mitmete kuude töö tulemus. Need on alles esimesed sammud sellel turul ja FlixBusi edasise tegevuse algus Soomes,“ ütles FlixBusi Poola, Ukraina ja Balti riikide tegevdirektor Michal Leman.

Marina Jõgi, Tallink Grupi müügidirektor, kommenteeris: „Meil on hea meel teha koostööd FlixBusiga, kuna nende uus marsruut ühendab täiendavalt Eestit ja Soomet ning Soome ka laiema Euroopaga. See partnerlus tähistab olulist sammu meie ühise eesmärgi saavutamisel, milleks on sujuvate transpordivõimaluste loomine ja ühenduste suurendamine Euroopa erinevate riikide vahel. Usume Tallinkis, et ühiste eesmärkide saavutamise võti on koostöö ning nende saavutamiseks töötame koos sarnaste eesmärkidega ettevõtetega. Ühendades Tallinki usaldusväärsete parvlaevateenuste tugevused FlixBusi asjatundlikkuse ja hea mainega, oleme kindlad, et suudame pakkuda veelgi rohkem meeldejäävaid reisielamusi.“