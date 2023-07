Kõik reisid Ruhnu ja mandri vahel on kehva ilma tõttu tühistatud

„Ilm on selline, et meil ei ole sõitma panna mingit sobivat alust. Loodame, et kui me ei saa laeva korda, siis homme saame pakkuda asenduslaevadega ülevedu,“ rääkis Tuule Liinid esindaja.

Asenduslaevad on kasutusel, sest alates pühapäevast on mandri ühendus saarega olnud takistatud tavaliselt sõitva praami tehnilise rikke tõttu. Eile läbiviidud tehnilise ülevaatuse käigus selgus, et praamil Runö on tehniline rike ning oodatakse vajalikku varuosa. „Ilmselt saab laev liinile reedel, aga loodame, et saame varem.“