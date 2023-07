Bali saar plaanib kehtestada turismimaksu

Turismimaksu ei kehtestata eesmärgiga peletada turiste saarelt eemale, vaid tuletatakse turistidele meelde, et mõningad käitumisviisid ei ole saarel aktsepteeritavad. Mingil põhjusel arvavad mitmed turistid, et Bali saar on võrreldav näiteks Ibiza saarega - mis on tuntud oma pidude ja klubide poolest.

Kuid Bali saar on tuntud oma imekauni looduse ja rahuliku kulgemise poolest, mida turistid kipuvad ära unustama. Valitsus on ainuüksi sel aastal deporteerinud 136 inimest.

Nende hulgas on ka templis striptiisi teinud sakslanna ja politseiauto peale roojanud ameeriklane. See on ajendanud valitsust lisama külastajate passidesse Bali saabumisel loetelu sellest, mida tohib ja mida ei tohi saarel teha. Turismimaksu suurus on 10 dollarit (8,90 eurot). Saare valitsus loodab, et maksu kehtestamisega paraneb turistide käitumine.