Pärnu-Ruhnu praam ei sõida tehnilise rikke tõttu. Vallavanema sõnul paanikaks põhjust pole

Delfi Ärilehele kirjutas vihjaja, kelle sõnul on inimesed Ruhnu saarel kinni. Puudu on infot selle osas, kunas ja kuidas tagasi saadakse. „Info liikuvus on olematu! Suuremad grupid laevale ei mahu. Tuule Liinid on väga ebameeldivad telefoni teel. Meie oleme teadmatuses,“ teatas lugeja Delfile. Ta lisas, et probleemid on selle praamiga juba aastate pikkused ning asja pole ikka ära parandatud.