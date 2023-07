„Isegi bensiinijaamad olid siis huvitavad.“ Pikad bussireisid Euroopasse on tänaseks jäänud aastate taha

Estraveli erakliendisuhete ja turundusosakonna juht Katrin Aaslaid tõdeb, et bussireiside ajastu nende jaoks lõppes juba 1990-1994. aastal ning alates 1995. aastast jäädi vaid lennureiside juurde. „Klassikalisi bussireise jätkuvalt toimub, kuid valdav enamus neist on lähimatesse sihtkohtadesse nagu Läti, Leedu, Põhjamaad. On ka hübriidreise, kus Tallinnast reisi alguspunkti ja reisi lõpp-punktist Tallinna lennatakse, kuid vahepeal tiirutatakse nädal aega näiteks Itaalias ringi,“ rääkis Aaslaid.