Vaata, missugused armsad kitsed ja suuresilmsed jaanalinnud on Lätis Nornieki farmis

„Kõik algas nii, et 12 aastat tagasi kohtusin ühel perekonnaüritusel oma nõbu Guntisega, kes rääkis mulle, et plaanib minna vaatama, kuidas jaanalinde kasvatatakse. Läksin temaga kaasa ja järgmise kevade1. aprillil tõimegi esimesed jaanalinnud Nornieki,“ räägib Pēteris. Ta lisab, et esimene suvi möödus koos jaanalindudega pererahva jaoks üsna lõbusalt: „Kõik sugulased ja sõbrad tahtsid mu imelikke linde näha, nii et laupäevad ja pühapäevad möödusid ekskursioone juhatades. Sain aru, et sellises jalutusstiilis asjad siin üldse ei edene ja tuleb midagi konkreetset teha. Hakkasime siis päriselt jaanalindude kasvatamisega tegelema ja ametlikult külalisi vastu võtma.“

Meiega suhtlevad nad aga ettevaatlikult ja selgub, et jaanalinnu tohutu suurus on petlik, nad on tegelikult üpris pelglikud. Omanikku tuntakse ja tema võib neil isegi kaela silitada, kuid külalisi vaadatakse kahtlustavalt. Muidugi kui neile rohutuusti pakkuda, on linnud väga sõbralikud.

Kui Joko on meie kahest emast ja kahest lapsest koosneva seltskonna üle vaadanud ning jaanalinnuaediku poole teele suunanud, jõuab meid tervitama rõõmsas tujus pererahvas. „Meie jaanalinnud kõiguvad pidevalt uudishimu ja hirmu vahel! Ja et te nende kaunite suurte silmade pärast liiga elevusse ei satuks, pean ütlema, et silmad on neil suuremad kui ajud,“ muigab peremees Pēteris Gobzemis . Ta räägib, et farm sai alguse juhuslikult märgatud võimalusest, millest kasvas välja Läti esimene jaanalinnutalu. „Hiljem lisandusid jaanalindudele ka kitsed ja tekkis idee restorani jaoks.“

Kuldīgast vaid 22 kilomeetri kaugusel asuvas Läti suurimas Nornieki jaanalinnufarmis võtab meid vastu karjakoer Joko, kes kõigi saabujatega tutvust teeb ja meid, kes me igas suunas metsa, aasa, kitsede, jaanalindude ning WC poole liikuda üritame, sõbralikult tiireldes koos üritab hoida. Ilmselt ongi nii, et Joko ei karjata Nornieki farmis ainult kitsi, vaid ka külalisi, keda farmi populaarsuse kasvades siin üha rohkem käib.

Oleme jaanalindude juurde jõudes veidi ärevil ja pelgame, et nad võivad pisut näksata, kui neile aediku äärest kitkutud rohukõrsi pakume. Aga siis saame aru, et kui kätt õigesti hoida, võib nendele suurtele lindudele päris julgelt värskeid ampse jagada. Joko on muidugi kaasas ja jälgib tähelepanelikult, kuidas me jaanalindudega suhtleme.

Peremees räägib, et huvist ja hobist on nüüdseks saanud tõsine ettevõtmine ning viimastel aastatel on kõik kiiresti arenenud – on isas- ja emaslinde, nad paarituvad, munevad, need kogutakse ja asetatakse inkubaatorisse, siis kooruvad tibud, kasvavad ja mingil hetkel jõuavad restorani.

Kõige sõbralikumad kitsed

Neljakümne hektari suurune talu nõuab pidevat niitmist ja see võtab palju aega. Pēteris jutustab, et seetõttu otsustati tuua tallu kitsed, kelle peamine ülesanne oligi ümbrust harida. „Esimesed kitsed olid murupügamisel head abilised, aga eks nad närisid ära ka väiksemad põõsad.“

Joko karjatabki meid juba kitsede majakese poole, ja oi, kui palju neid sõrgade ja sarvedega tegelasi on! Kitsed hüppavad oma aedikust välja ja kepsutavad ümber talu. Nii pehmed, nii sõbralikud, kipuvad sülle, tahavad suhelda – ilmselgelt nad naudivad oma uhkes kitsemajas külaliste vastuvõtmist! Lapsed kallistavad ükshaaval loomakesi ja tundub, et siit ei liigu me niipea.

Milline see kitsekeste elu siin farmis ka on? „Õnnelik! Äratus koos päikesetõusuga, nauding uduhetkest, hommikusöök. Päevitamine, värske veega ergutamine ...“ Pole viga tõesti. Peremees räägib, et algselt võtsid nad tallu muru närima kaks lihakitse, sest ei tahtnud lüpsmisega tegeleda. „Kitsed elasid ja paljunesid, kuni saime aru, et nad närivad hoolega mitte ainult rohtu ja põõsaid, vaid ka lilli ning elektrijuhtmeid ... Kitsed on meil Saksamaalt ja Inglismaalt. Tuleb tunnistada, et tipptõugu kitse ostmine on kallis, aga neid paaritatakse siin kohalike kitsedega ja tulevikueesmärgiks on saada kõik pruunipealised ja lontkõrvad!“