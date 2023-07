airBaltic saavutas esimese kuue kuuga rekordkäibe

Martin Gauss, airBaltic’u president ja juhatuse esimees: „2023. aasta esimene poolaasta on ületanud meie ootusi airBaltic’u tugevate majandustulemuste osas. Senised suvehooaja näitajad on tugevad, näidates kasvutrendi tugevnemist iga kuuga. Võrreldes 2022. aasta sama perioodiga näitame tugevat kasvu müügitulu, reisijate arvu ja teostatud lendude osas. Meie tulevikueesmärgiks ja ambitsiooniks on endiselt saavutada 700 miljoni euro suurune müügitulu ning näidata olulist kasvu lennutatud reisijate osas kuni 4,4 miljoni tasemel käesoleva, 2023. aasta lõpuks.“