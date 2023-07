„Maksad ülekaalu eest või lendad kohvriga koju!“ Bussifirma töötajad loopisid reisijatele solvanguid

Järgmine transport hilines ja pärast tund aega kestnud ootamist saabus lõpuks kahekorruseline buss. Julia ütleb, et ta kiirustas kohvritega kohe pagasiruumi poole ja küsis bussijuhilt, kuhu need paigutada, et need ei segaks teisi reisijaid. Julia meenutab, et üks juhtidest küsis seejärel tema rahalise seisu kohta. „Ma ei ole vaene. Mul on töö, kõik on hästi. Ma arvasin, et ta teeb nalja,“ ütleb Julia. Järgnes teine juht, kes hakkas kohvritele silte kleepima. „Tal oli sigaret suus ja suits puhus mulle näkku.“ Julial oli juba algusest peale autojuhi ülbitsemise pärast piinlik, kuid ta ei öelnud midagi.