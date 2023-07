Kodukohvikute päevad rajasid Hiiumaa uue gurmeesuuna

Kohalik tooraine ja maailma tippkogemus

Hiidlase põhitoit on alati tulnud merest, mille kõrvale on lisandunud kiviste põldude saagid ja vähenõudlikumad kariloomad. Vaesematel aegadel on söögiks olnud soolasilk, kartul ja silgupiss ehk silguvedelik, kuhu oli maitseks sibulat sisse pandud.

Enamikus Hiiumaa püsi- ja suvehooaja söögikohtades võib leida menüüst kohalikke aardeid: värsket merekala, kohalikke metsamarju, õnnelike kanade mune, hiiumaist joogipoolist ja muud puhtas keskkonnas kasvatatud toorainet, nagu liha, piimatooted, puu- ja köögiviljad. Mitmed kohalikud toidutegijad on võtnud mahesuuna ja peavad kõige tähtsamaks seda, et meie toidulaud oleks kaetud väärtusliku ning värske söögiga. Ja muidugi pruulitakse Hiiumaal ka erineva kangusega õlut.

Kõige paremini võtab kohaliku menüüvaliku kokku kaubamärk Lest & Lammas, mille nimes kajastuvad kaks põhilist Hiiumaa maitset. Kalatoitude populaarsust kinnitavad ka Tuulekala festival ja Kalurite päev, kuid tänane Hiiumaa pakub palju rohkemat. Toidukohti on saarel ühest äärmusest teise. Lisaks traditsioonilistele toitudele, nagu Hiiumaa leib ja teised kohalikust jahust küpsetised, pakutakse ka maailmaköögi maitseid.

Kohvikute, restoranide ja glögikohvikute päevad

Tipphooaegadel, näiteks restoranide nädalal, on tark endale laud soovitud restorani broneerida, et kohti ja toiduaineid ikka jätkuks. Kodukohvikute päevadel aga on valikut nii palju, et kõige kindlam on endale kaardilt sobiv marsruut kokku panna ja soovitud kohad läbi käia. Tänavustel kodukohvikute päevadel pakub head ja paremat kokku 34 kohvikut üle Hiiumaa ning kui ilm vähegi lubab õuekohvikuid pidada, võib tulla taas külastusrekord.