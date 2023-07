Kuressaare restoranipärl, mille jaoks sõidetakse kohale isegi mandrilt

Restoran on mitmel korral jõudnud White Guide'i nominentide hulka ja 2022. aastal võitis Rose'i peakokk German Macharashvili konkursil „Aasta peakokk“ teise koha. Rootsis õppinud ja karjääri teinud Germani kirg toiduvalmistamise vastu tekkis suuresti tänu peakokast emale, kellega ta käis väikesena tööl kaasas toidutarkust õppimas ning kellelt pärineb ka mehe austus puhaste maitsete vastu.

Suvisel ajal meelitab restoran külastajaid oma päikeselise suveterrassiga, kus on mõnus nii jahutavaid kokteile kui ka suussulavaid roogi nautida. Restoranis kohapeal valmistatakse ka legendaarset limonaadi – saare värsketest kuusevõrsetest. Kohalikust toorainest pakutakse ka hõrke kala- ja liharoogi ning valikut on ka taimsete eelistustega külastajale. Selle suve desserdiks on kujunenud aga unelmate Pavlova – magus kohevus ja värsked marjad. Magusaarmastajate lemmik!