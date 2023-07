Lennuvaba suvepuhkus: nendel põnevatel liinidel on rongid odavamad kui lennukid

Reisiportaal Which? vaatas, kui palju on eri tüüpi reisijatel võimalik lendamise asemel rongiga sõites säästa. Neljaliikmeline pere võib säästa kuni 115 eurot, suurem pere aga juba kuni 587 eurot.

Millisel liinil on sääst suurim?

Pariisi-Viini ja Brüsseli-Viini liine haldab Nightjet, mis on Euroopa suurim pikamaarongide ettevõte. Kahel reisijal on odavam lennata, kuid kahe-kolme lapsega pere säästaks just rongiga sõites.

Rory Boland Which?-ist tunnistas, et kuigi üle Euroopa avatakse aina uusi pikamaaliine, siis rongipiletite hinnad käivad paljudele siiski üle jõu. „Meie uuringud näitasid, et üksi reisijad ja paarid peaksid rongi eest oluliselt rohkem maksma. Hea uudis on aga see, et peredel ja suurematel seltskondadel on rongiga sõites võimalik raha säästa,“ lisas ta.