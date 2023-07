EasyJet tühistab suvel tuhandeid lende

Reisisektor on sel suvel kõrgendatud valmisolekus, sest eelmise aasta Euroopa tipphooajal tekkis lennujaamades kaos, kui puudu oli töötajatest, et tulla toime nõudluse kiire taastumisega pärast pandeemiat ning tekkisid tühistamised.

EasyJet, mis on reisijate arvu poolest Ühendkuningriigi suurim lennufirma, ütles esmaspäeval, et muudatuste tegemine nüüd tähendab, et ta saab vältida viimase hetke tühistamisi, mis on kallimad ja põhjustavad reisijatele rohkem ebamugavusi.