Transporditöötajad streigivad kogu Euroopas. Mõjutatud on ka mitmed eestlaste seas populaarsed sihtkohad

24-tunniste streikide kuupäev on 11. juuli. See mõjutab liikumispuudega reisijaid, näiteks ratastooliga sõitjaid abistavaid teenuseid.

Ametiühing Unite the Union on kuulutanud välja põhitöötajate streigid Glasgow lennujaamas pärast seda, kui OCS Group - mis ettevõtet juhib - ei suutnud oma palgapakkumist parandada.

Viimase nädala protestide käigus on bussid ja trammid peatatud alates kella 21.00-st ning mõned kohalikud omavalitsused on kehtestanud keeluaja. Reede õhtul peatus mõneks ajaks ka Genfist lähtuv piiriülene ühistransport.

Kohad ja ajastus on ettearvamatud, kuid Pariisis, Marseille's, Lyonis, Grenoble'is, Lille'is ja Toulouse'is on hiljutised meeleavaldused muutunud vägivaldseks. Streikide käigus on olnud raskeid vastuseise politseiga, autosid on süüdatud ja poode rüüstatud.

Protestid puhkesid üle kogu riigi pärast seda, kui president Emmanuel Macron otsustas muudatuse läbi suruda ilma parlamendihääletuseta. Streigid on kestnud alates jaanuarist ja on tugevalt mõjutanud reisimist.

Inglismaa: London Heathrow's suvised streigid katkestati

Turvatöötajad on Londoni Heathrow' lennujaamas streigid katkestanud pärast seda, kui nad hääletasid palgapakkumise vastuvõtmise poolt.

Rohkem kui 2000 töötajat pidi sel suvel 31 päeva streikima. Tööstreik oleks langenud kokku koolivaheaegade alguse ja augustikuise riigipühaga Suurbritannias.

Reisijad olid mures, et see võib viia eelmisel aastal lennujaamas nähtud kaose kordumiseni.

Kuid nüüd, mil streigid on tühistatud, on Heathrow öelnud, et ootab reisijatele „suurepärast suve“.

Võimalikud streigid Birminghami lennujaamas juulis

Umbes 100 töötajat Birminghami lennujaamas Midlandsi piirkonnas hääletavad palgaküsimustes streigi üle.

Turvatöötajad ja tehnikud hääletasid eelmisel nädalal streigi poolt. Reisijad võivad alates 18. juulist silmitsi seista hilinemistega, kuna streik jätkub „määramata ajaks“ alates sellest kuupäevast.

Ametiühing Unite the Union hoiatas, et streik mõjutab tõsiselt Birminghami lennujaama turvalisust ja terminali hooldust. See võib põhjustada hilinemisi lennuettevõtjate, sealhulgas Wizz, Ryanair, Lufthansa ja Emiratesi puhul.

Lennujaam ütleb, et kui streik toimub, on ta kindel, et selle mõju on piiratud ja ta ei oota ühtegi lendude tühistamist.

Raudteelangetused kogu Ühendkuningriigis juulis

Ametiühingu RMT liikmed streigivad 20., 22. ja 29. juulil. See puudutab 14 erinevat raudtee-ettevõtjat ja varasemad streigid on põhjustanud suuri häireid rongiliikluses kogu riigis.

Streigi ajal ei tühistata kõiki teenuseid ja reisijad peaksid enne reisi sooritamist kontrollima National Raili veebisaiti.

Rootsi: juulis toimuvad lennujaamade julgestusstreigid

Rootsi transporditöötajate ametiühingu streigid, mis oleksid mõjutanud Stockholmi Arlanda lennujaama, Bromma Stockholmi lennujaama ja Göteborgi-Landvetteri lennujaama, on tühistatud.