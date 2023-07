Eestlase hing ihkab saartele – suvel kaalutakse lausa oma saare soetamise võimalust

„Suvehooajal on suurema nõudlusega eelkõige suvitajatele ja turistidele suunatud kinnisvara ehk puhkemajad, suvilad, rannaäärsed kinnistud ja kinnistud, millel on välitingimusi – näiteks aiad või juurdepääs veealastele tegevustele,“ sõnas Lääneranna Kinnisvara maakler Kaido Kuusküll.

Saarepiirkonna vastu tunnevad Kuuskülli sõnul huvi nii kohalikud elanikud, kelle elu on õpingute või töö käigus nad mandrile viinud ja kes soovivad nüüd ikkagi oma juurte juurde tagasi tulla, kui ka mandrielanikud ja rahvusvahelised ostjad, kes on huvitatud teisest kodust või investeerimisvõimalusest.

Vastu suve on ka kinnisvaraportaali tekkinud mõned silmapaistvamad kuulutused – mõni pakub müügiks näiteks tervet saart. „Kes otsivad privaatsust ja idüllilisi vaateid, siis Muhu kagurannikul on müügile tulnud 9,8 hektari suurune Viirelaiu saar, mille saab huvi korral soetada 69 000 euro eest. Kui veetase on madal, pääseb laiule ka näiteks jalgsi läbi lahe kõndides,“ kirjeldas Kinnisvara24 turundusjuht Martin Matsberg.

Kaarmise külas on müügil näiteks oma järvega maja, millega tuleb lisaks saunale kaasa ka golfi griin ja tuulik. Kes otsib sarnast luksust ja eraldatust Tallinna lähedalt, saab selle Pranglilt või Naissaarelt, kus on samuti saadaval idüllilised privaatsed mereäärsed kinnistud ja kompleksid.

Üks silmapaistvamaid objekte on hetkel müügil Kihnu saarel, kus 590 000 euro eest on võimalik soetada endale reaalne isiklik maapealne paradiis. „Sääre külas on saadaval unikaalne mereäärne kinnistu otse paadisadama lähistel, mille juurde kuulub rekonstrueeritud kahe suure terrassiga elamu, lehtla ja bassein, kõrvalhoonena garaaž/kuur, lisaks vana saunamaja, mis on ümber ehitatud külalistemajaks, maakividest kelder ja kaev,“ lisas Matsberg.