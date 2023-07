FOTOD! | Seikluslik Ida-Virumaa ootab külla!

Viimasele heidame kohe ka pilgu peale ja seni, kuni meie road valmivad, tunneme huvi, kuidas Toila ranna veerel restoranipidamine ka käib. Valentina ütleb, et tema eesmärgiks oli luua heledailmeline ja laheda atmosfääriga aasta ringi toimiv koht, kuhu saavad tulla nii paarid kui ka pered ja kus võiks soovi korral ka mõne ürituse läbi viia. „Oru park on ju siinsamas ja Toila Spa Hotell samuti lähedal ning inimesi tuleb siiakanti jalutama üha rohkem. On hea meel neile kosutuseks kvaliteetseid restoraniroogi pakkuda. Rand on meil ju imeline ja suviti on rahvast palju. Ainult vesi teeb trikke ja on mõnikord veidi külmapoolne. Samas, ega keegi sellest ennast häirida lase.“

Satume rannaäärse restorani perenaise Valentinaga juttu puhuma ja selgub, et restoraniks sai see suurepärase mereäärse asukohaga endine kõrtsihoone alles hiljuti, juunikuus. Aga näha on, et puhkajad on Toila Mereresto juba kenasti üles leidnud. Eks ikka vaate ja menüü pärast.

Toila parki ja kiviklibust randa mäletan juba lapsepõlvest, kui seal emaga jalutamas käisime. Pistan varbad kitsal liivaribal vette ja loobin lamedate rannakividega lutsu – tuleb välja küll! Hoolimata sellest, et on sügav pärastlõuna, on rannas ikka veel peredega puhkajaid. Võrkkiiged kutsuvad laisalt päeva õhtusse saatma ja kui kõht juba tühjaks kipub, saab meie valikuks Toila Mereresto , mille fantastiline terrass otsapidi ranna suunas küünitab. Ja meie mugav, jõuline ning stiilne Citroën C5 Aircross , millega järgnevatel päevadel Ida-Virumaad uudistame, näeb restorani parklas ikka väga hea välja.

Sillamäe võtab meid vastu vihmast puhtaks pestuna ja jätab renoveerimist ootavatest hoonetest hoolimata hoolitsetud mulje. Linnas on liikvel vähe inimesi ja see annab meie avastamisretkele veidi ebareaalse mõõtme. Võimas kõpitsemist ootav nõukogudeaegne arhitektuur ja kaasaegne rannapromenaad – see on täiesti teistsugune koht, mida tasub kindla peale vähemalt korra külastada.

Kumbki meist pole aastaid Sillamäel käinud ja kuna õhtud on meil suviti nii valged, on veel piisavalt aega, et enne päeva lõplikku õhtusse jõudmist seda kunagi nii ligipääsmatut linna külastada. Nimelt oli Sillamäe keemiatehas Nõukogude Liidu ajal oluline tuumajaamade ja -relva tootmiseks vajaliku materjali tootmisüksus, mistõttu igaüht sellesse linna ei lastudki. Seda huvitavam on avastada kunagist suletud linna, millest nüüdseks on saanud tuntud turismisihtkoht.

Virtuaalne tuur „VR Toila 1938“ on ehtne ja kaunis ning on tänuväärne, et lossi ja pargi ajalugu on niisugusel moel ellu äratatud.

Paneme oma reisikaaslase – Citroëni pistikhübriidi C5 Aircross päevaks sadamasse ootama ja sätime ennast Narva jõelaeva Caroline pardale. Tegelikult me isegi ei teadnud varem, et Narva ja Narva-Jõesuu vahel kulgeb jõelaev, aga nüüd ongi suurepärane võimalus kahe riigi piiri veerel väike sõit teha, sest Narva linnusesse minek on meil ju niikuinii plaanis.

Üks tähelepanek ka, mille võiks kõrva taha panna need, kel plaanis Narva-Jõesuusse minna: parkimine on igal pool tasuline. See pole just kallis, aga unustada ei tasu, sest kontrolörid on kiired.

Hommikul oleme lühikesest ööunest hoolimata hästi välja puhanud, ainult jalad on eelmise õhtu pikast kõndimisest pisut kanged. Otsustame, et kõige paremini aitavad ärgata hommikune spaa, väliterrassil asuvas basseinis päikese tervitamine ja väike päevitusseanss lamamistoolidel ning siis üks tubli hommikusöök. Kõik need ideed osutusid suurepäraseks ja kõht punast kala ning pannkooke täis, asutame end paar tundi hiljem teele Narva-Jõesuu sadama suunas.

Muidugi on Ida-Virumaa rannajoon pikk ja oranžikaspunastes toonides mänglevat päikeseloojangut võiks nautida nii mõneski paigas, kuid meie valime päeva ärasaatmiseks pika rannariba, mis sirutab ennast mõnusalt välja just Narva-Jõesuus, otse Meresuu Spa Hotelli taga. Tegemist on Eesti pikima ehk kaheksa ja poole kilomeetri pikkuse mereäärse liivarannaga. Enne veel teeme tutvust oma toaga, mis vastab igati ootustele ja rohkemgi veel. Pehme voodi, piisavalt ruumi, kaunis loodusvaade – mida muud võikski tahta? Ahjaa, spaakogemust muidugi! Aga selle mõnusa lõõgastuse lükkame hommikusse, sest ei taha mereäärsest õhturomantikast ilma jääda. Ehkki kellaaja järgi on lausa öö, kõnnime mererannal käsikäes mitmeid kilomeetreid. Ja me pole ainukesed – mereõhku on nautima tulnud nii pered kui ka paarid, kõigil päikeseloojang põskedel õhetamas.

Väga mõnus on niimoodi näiteks Toila või Narva-Jõesuu spaapuhkuse ajal Narva linna külastamiseks päevane väljasõit teha. Narva jõudes teeme esimese asjana pisikese tiiru kuulsal promenaadil ja enne linnuse külastamist võtame suuna korraks vanalinna poole, sest Valge Kõrvits on koht, mida lihtsalt tuleb Narvas käies väisata.

Valge Kõrvits

Jõuame Lavretsovi tänavale ja restorani Valge Kõrvits ukse juures loeme seinalt, et selles armsas ajaloolises majakeses korraldatakse mitte üksnes väikeseid kontserte, vaid ka raamatu neljapäevi, kus teetassi kõrval kirjandusega tutvuda – no kas pole armas! Meie tulime aga siiski sööma ja etteruttavalt ütlen, et Valge Kõrvits õigustab kõiki meie ootusi. Esmalt juba atmosfääri osas – tuuleõhk on verandal tüllkardina meie lauast üle keerutanud ja see lisab helget romanikat vaid juurde.

Perenaine Natalja räägib, et nende põhimõtteks on „Meet and eat, love and repeat“ ehk see koht ja söök on loodud nautimiseks. „Tunne end siin nagu kodus, söö ja joo maistvalt, jaga head sööki ja rõõmu kaaslasega nagu vanasti vanaema juures. Meie road ei ole mõeldud vaid personaalseks tellimiseks – enamikku menüüst võib tellida seltskonna peale.“

See Narvas haruldase välisilmega kahekorruseline villa-tüüpi hoone ehitati kadunud Fama bastioni lõunapoolsesse külge üsna kohe pärast teist maailmasõda. „Selle varasemast ajaloost on vähe teada, kuid alates 1953. aastast on hoone majavalitsuse bilansis märgitud eluhoonena, milleks see tõenäoliselt rajatigi. Ruumilahendus ja avar veranda viitavadki ilmselgelt luksuslikumale elamule, nüüd on siin aga meie Valge Kõrvits, mille disain ja sisemiljöö meenutavad hubast Narva suvilat. Kõige populaarsemad toidud on meil raamen veiselihaga, sinimerikarbid, krevetid ja bataat avokaadoga,“ loetleb ta. „Oleme uhked oma külaliste ja nende tänu üle maitsva toidu ja meeldiva teeninduse eest, oleme uhked, kui nad on õnnelikud!“ On ilmne, et Natalja naudib kõike, mida ta siin majas teeb.