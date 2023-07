Tallinna lennujaama juht: tipphooaeg on käes ja tuleb arvestada pikemate järjekordadega

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul on reisimise tipphooaeg käes ning inimeste soov uusi kohti avastama minna jätkuvalt suur. „Suvekuud on kõige populaarsem aeg reisimiseks nii meil kui mujal. Lennujaamad on reisijaid täis ning peavad suutma kõik puhkajad ära teenindada. Usun, et eelmise aastaga võrreldes läheb suvi meil ning loodetavasti ka mujal Euroopas sujuvamalt, ent kindlasti tuleb just suuremates jaamades arvestada pikemate järjekordade ning suurema ajakuluga,“ rääkis Tuvike.