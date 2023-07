Citroën C5 Aircross: kaasaegne linnamaastur, millel on jõudu, elegantsi, särtsu ja nutikust

Citroën C5 Aircrossi testimiseks võtsime ette sõidu Ida-Virumaale. Teekonna alguspunktiks oli Tallinna külje all asuv parkimisplats, millelt leidsime tumesinise C5 Aircrossi ühteaegu voolujooneliselt ja jõuliselt mõjuva disaini järgi kergesti üles.

Linnamaasturi valuveljed nägid samuti igati uhked, isegi veidi edevad välja ja tuled on masinal igati elegantsed. Rohkem imetlemiseks mahti polnudki, sest kohe tehti meile lühiülevaade, kuidas toimib automaatkäigukastiga linnamaasturi juhiabisüsteem, kuhu lasta kütus ja kuidas autot laadida, ning sõit võiski alata.

Esimene tähelepanek sõitu alustades oli muidugi see, et auto on elektriga sõites harjumatult vaikne. Sama võib tegelikult öelda ka linnas hübriidsõidurežiimi kasutamise kohta ning isegi maanteel on kuulda vaid rehvide heli – siinkohal mängivad ilmselt rolli ka akustiliselt lamineeritud eesmised aknad.

Nutikas juhiabisüsteem

Kuna Peterburi maantee, mida mööda päikese ja vihmaseguse ilmaga Narva-Jõesuu poole vurasime, on mõnusalt sirge, saime kohe võtta aega, et auto juhiabisüsteemi katsetama hakata. Heaks lahenduseks on keskkonsooliga ühel joonel ja silmade kõrgusel paiknev puuteekraan, mis teeb informatsiooni jälgimise väga mugavaks.

Eriti põnev on ekraanilt vaadata, mismoodi kuvatakse hübriidajami tööd – vaataks nagu auto nutikella või terviseäppi.

Navigatsioonipildi võib ka otse rooli ees olevale ekraanile kuvada, mis on juhile veelgi mugavam. Päris kõiki funktsioone rooli alla üle kanda ei saa ja pole vajagi, sest kõik see, mis juhile justnimelt sõitmise hõlbustamiseks vajalik on, sinna ka ilmub. Infot saab ekraanilt palju, aga see kõik on nii loogiliselt liigendatud, et mingit segadust ei teki. Ja kui juhtubki roolis olema inimene, kes tahab kursis olla vaid elementaarsega, on seegi võimalik. Nimelt on võimalik rooli taga olevale ekraanile kuvada ka minimaalse infohulga näidiku – nii on silme ees vaid kõige vajalikum.