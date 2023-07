PUHKUS LEEDUS | 4. osa: Kas sina tead, mida tähendab kaunastika?

Kui on midagi, mis ei ole Kaunasesse jõudes kuidagi fantastika, on see ilm. Taevas keerab oma kraane muudkui tugevama surve peale, ent vihmavarje meil pole ja jala otsas plärtsub suveplätu. Õnneks seda mõnusamalt kohe restorani Višta Puode soe ja kodune vanaema Eleonora kanahautis maitseb. Ka ei ole meil ju tingimata kuskile kiiret, nii et mõnuleme aknaäärses lauas ja jõllitame, kuidas kohalikud väljas saju eest põgenevad. Peagi liitub meiega giid, nii et enne veel, kui kannale ja varbale valu anname, kuuleme juba lauas lühikokkuvõtet ja põnevamaid detaile Kaunase ajaloost.

Lõpuks jalutuskäigule asudes on sadu, nagu tellitud, järele jäänud. Lookleme ühelt tänavalt teisele ning imetleme Kaunase elavat ja mitmekesist linnapilti, kus kohtuvad erinevad ajastud ja stiilid. Üks hetk teatab giid elevusega, et viib meid nüüd vaatama Kaunase uhkeid pilvelõhkujaid.

Peagi saame aru, miks see teda ennast samal ajal sedavõrd muigama ajab. Nimelt vaatame nüüd tõtt kahe viiekorruselise majaga. Neid, omal ajal kõige kõrgemaid, funktsionalismist ja Bauhausi liikumisest inspireeritud ehitisi peetakse modernismi meistriteosteks. Kaunase modernismis on palju rõhku pandud valgusele, ümaratele nurkadele, rõdudele ja akendele, aga lisatud on ka rahvuslikke motiive, puunikerdusi.

Jalutuskäigu edenedes mõistan, et imetabase arhitektuuri, mille pärast üksi tasub juba Kaunast avastama sõita, jõepromenaadi, kuulsa lossi, vanalinna ja 37 kiriku (just nimelt, Kaunas on väga religioosne linn) kõrval paistab linn eriliselt silma oma tänavakunsti poolest.

Eriti muljetavaldav on hiiglaslik, kogu hoone ulatuses tehtud seinamaal piipu popsutavast vanamehest. Kui aga jalutame sisse kunstnik Vytenis Jakase loodud hoovigaleriisse, on meil lausa tükk tegu, et giidiga sammu pidada. Tunnen end nagu laps kommipoes. Tahaks pikemalt peatuda iga suurteose juures. Ja neid on sinna kogunenud omajagu, üks pilkupüüdvam kui teine.