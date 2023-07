Kurioosne juhtum: Vene lennuk lendas lühiajaliselt Eesti õhuruumis

Telegrammikanali Aviatorshina andmetel oli lennuki meeskond tund aega pärast õhkutõusu teatanud lennujuhtimisele, et ees on tormirinne, mistõttu ei saanud lennuk jätkata lendu plaanitud rajal. Lennujuhid palusid seejärel meeskonnal lennata vakapööret tehes. Lennukile anti ka juhised, kuidas seda teha ilma Eesti territooriumile sisenemata, see aga ei õnnestunud.