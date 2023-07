TezTour: eestlaste keskmine reisile kulutatav summa on kasvanud

Suurte muutusteta on viimaste aastate jooksul püsinud ostu sooritamise viis ja firma andmetel ostetakse pakettreise üle interneti vaid vähem kui kolmandikul juhtumitest ning üle 70% puhkajatest eelistavad ikka ostu kohapeal reisikorraldaja kontoris või reisiagentuuris konsultandi toel.

TezTour’i müügi- ja turundusjuht Jelena Gavronski: „Aasta algusest on meie käive kasvanud umbes kolmandiku võrra. See on väga suur kasv, mis tõestab, et kasvutrendis on nii inimeste reisimisaktiivsus kui ka reiside maksumused. Eestimaalase ostetud pakettreis on keskmiselt läinud 12% kallimaks ning suurt rolli on kallinemises mänginud inflatsioon ning energiakandjate kallinemine.“

Eesti elanike eelistused sihtkohtade osas on teinud muutuse, nüüdseks pannakse rohkem tähele luksuslikumaid sihtkohti vanas Euroopas. „Paari aastaga on väga populaarseks saanud Kreeka kuurordid, mis ei olnud kunagi odavamate sihtkohtade nimekirjas. Rhodos ja Kreeta on juba tänaseks pea välja müüdud, Malaga (Hispaania) on täielikult välja ostetud. Samas suure pakkumise tõttu on saadaval hea hinnaga ja väga mitmekesise pakkumisega Türgi ja Bulgaaria, mis on samuti viimaste aastate jooksul märkimisväärselt arendanud oma teenuste taset.“

TezTour’i andmetel ei ole alates 2019. aastast, ehk pandeemiaeelsest perioodist eriti kasvanud ostude sooritamine reisifirma digitaalsetes kanalites.

Endiselt eelistatakse valida reise koos konsultandiga ja ost sooritada kontoris kohapeal. Üldiselt on huvi pakettreiside vastu püsinud kasvutrendis, mida on ilmselt mõjutanud koroona perioodist alates valitsenud ebastabiilsus, mille tõttu reisikorraldaja lisagarantiid peetud piisavalt oluliseks, et mitte korraldada oma reisi iseseisvalt.