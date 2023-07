Kolm ideed, kuhu planeerida soodne reis

Imeline suvi on kätte jõudnud ning käes aeg mõlgutada puhkusemõtteid. Öeldakse, et kõige paremini puhatakse kodunt eemal olles. Swedbanki rahaasjade teabekeskuse spetsialist Grete Koho on kokku koondanud kolm näidisreisi rahatarkusegrupist Kogumispäevik, mis kestavad neli päeva ja lähevad maksma ligikaudu 500 eurot. Pane tähele, et reisi on arvestatud kaks täiskasvanut ja kaks alaealist last.