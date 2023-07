Õnnelik õnnetus: lennuk tegi hädamaandumise esimese telikuta. Keegi vigastada ei saanud

„Mitte miski ei ole tähtsam kui meie klientide ja inimeste ohutus. Kuigi see on haruldane juhtum, treenivad Delta lennumeeskonnad põhjalikult, et tulla ohutult toime paljude stsenaariumidega. Lend 1092 maandus ohutult ilma vigastusteta,“ ütles Delta oma avalduses.