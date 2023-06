10 küsimust, millele reisikindlustust valides mõelda

Kui pagas ei jõudnud sihtkohta või avastasid, et see on lindilt tulles rikutud, on kindlasti vaja kõigepealt pöörduda pagasiteenindusse ja teha juhtunu kohta avaldus. Kui pagas on varastatud, tuleb teavitada pagasiteenindust ja teha avaldus politseisse. Neid dokumente küsib ka kahjukäsitlus. Lisaks on vaja alles hoida kõik dokumendid või tšekid, mis on seotud lisakuludega.