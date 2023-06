Uuring: sel suvel puhkab välisriigis iga kolmas Eesti elanik

Uuringust ilmnes, et 41% Eesti elanikest valib sel aastal kodumaal puhkamise, viiendik vastajatest eelistab puhkuse sihtkohana naaberriiki, neljandik reisib naaberriikidest kaugemale ja 7% läheb sihtkohta väljaspool Euroopat. 12% Eesti inimestest ei planeeri sel suvel puhkusereisi ei kodu- ega välismaal.

If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Luhti sõnul on märgata, et pärast pandeemiat on laiemalt tõusnud inimeste huvi reisimise vastu nii Eesti piires kui ka välisriikidesse.

„Möödunud aastaga võrreldes võib näha, et välisriikide külastamise soov on jätkuvalt suur, samas veelgi rohkem on kasvanud inimeste huvi siseturismi vastu. Kui möödunud suvel plaanis seda veerand vastajatest, siis sel aastal juba pea pooled,“ selgitas Luht.

Eestlased otsivad ka suvel välismaalt rannapuhkust

Uuringu tulemustest selgus, et võrdselt palju tahavad reisida nii mehed kui ka naised, samamoodi ka eri vanuses Eesti inimesed. Kõige rohkem külastavad välisriike Tallinna ja teiste suuremate linnade elanikud, kõige vähem aga Kesk- ja Lääne-Eesti inimesed. Üsna suured erinevused puhkuste planeerimises ilmnesid eestlaste ja mitte-eestlaste vahel. Nimelt eestlastest pooled puhkavad ka Eestis, mitte-eestlastest teeb nii ligi veerand. Euroopast välja sõidavad aga mitte-eestlased meelsamini.

Välisriikides soovivad Eesti inimesed enim puhata randades või külastada vaatamisväärsusi, nii vastasid ligi pooled küsitletud. Kolmandik vastanutest tahab külastada põnevaid linnu ja sama palju on neid, kes soovivad looduses matkata. Kultuuriüritusi, näiteks kontserte, kavatseb teises riigis külastada viiendik vastanutest.