Briti turist suri Jamaikas kummalise põhjuse tõttu

Mees nimega Timothy Southern oli 53 aastane ja pärit Inglismaalt, Staffordshirest. Ta suutis ära juua 12 kokteili, läks seejärel oma hotellituppa ning mõne aja pärast suri.

Kingstoni patoloog ütles, et mehe surma põhjuseks oli „alkoholi tarvitamisest tingitud äge gastroenteriit“. Staffordshire'i piirkonna koroner on samuti jõudnud järeldusele, et surm oli seotud alkoholi tarvitamisega.

Southerni surma esialgsel uurimisel selgus, et ta oli kogu hommiku jooksul joonud brändit ja õlut. Southern kohtus kahe Kanadast pärit naisega, kes tähistasid sünnipäeva, ja mõlemad ütlesid talle, et üritasid oma pidustuste raames enne südaööd 21 kokteili joomisega lõpule jõuda.

Oli ebaselge, kui kiiresti Southern 12 kokteili ära jõi, ning pereliikmed, kellega ta koos reisis, ütlesid, et nad püüdsid teda aidata, kuid oli liiga hilja. „Ta oli selili ja lämbus. Panin ta istumisasendisse ja karjusin kiirabi järele,“ rääkis üks mehe sugulastest.

Perekond on sellest ajast alates väljendanud pahameelt ja rahulolematust päästetöötajate suhtes, kes püüdsid Southernit hotellis päästa. Perekonnaliikmete sõnul ei olnud töötajad valmis meest nõuetekohaselt ravima.

„Kui meditsiiniõde saabus, küsisin, kas kiirabi on kutsutud, ja ta ütles „ei“. Ma arvasin, et ta võtab asja üle. Aga nii see ei olnud. Märkasin, et Timothy keha hakkas jahedaks muutuma. Ma kontrollisin tema pulssi ja ei leidnud seda,“ ütles üks mehe sugulane.

Sugulane lisas, et meditsiiniõde ütles, et Southernil on pulss olemas, kuigi seda tegelikult ei olnud.

„Ta tegi talle ainult rindkere kompressioone. Võib-olla, kui ta oleks teadnud, mida ta teeb, oleks Southern veel siin. Teenindus ja kohtlemine, mida ta sai, oli vastik,“ sõnas sugulane.