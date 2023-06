Kuhu minna? Vaata, mis üritused sel nädalavahetusel toimuvad

Tallinn

Ilmselt ei vaja see tutvustust, et sel nädalavahetusel toimub XIII Noorte laulu- ja tantsupidu , mis sel korral kannab nime „Püha on maa“. Selle raames kerkib Harju tänava haljasalale UNESCO muusikalinna lava koos seda ümbritseva keskkonnaga, mis kujuneb laulu- ja tantsupeol osalejatele omamoodi vanalinnas kokku saamise paigaks.