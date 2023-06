Euroopas on öörongid muutumas populaarsemaks, pakkudes alternatiivi lennureisidele

Lennupiletite hinnad on pärast pandeemiat hüppeliselt tõusnud, samuti on lennujaamade töötajate streikide tõttu palju lendude hilinemisi ja tühistamisi. Lisaks tunnevad inimesed järjest rohkem muret lendamisega kaasneva süsinikujalajälje suurenemise pärast.

Eelmisel kuul hakkasid uued Prantsuse õigusaktid keelama lühiajalisi riigisiseseid lende, kui on olemas alternatiivne raudtee. Sarnane lähenemine on ka Austrias, Austrian Airlines peab loobuma liinidest, mida saab läbida rongiga vähem kui kolme tunniga. Sarnaseid piiranguid arutatakse ka teistes riikides.

2000. aastate alguses lõpetasid magamisrongid tegevuse, kuna odavad lennureisid meelitasid inimesi rohkem reisima. Nüüd on aga magamisrongid Euroopas uuesti muutunud populaarseks.

Eelmisel kuul alustas esimest korda tegevust Euroopa Sleeper Brüsseli ja Berliini vahel. Deluxe-piletid hinnaga alates 109 eurost ühe reisi kohta. See tagab magamiskabiini kuni kolmele inimesele koos eraldi istumisnurgaga ja hommikusöögi. Eelmisel aastal käivitati ka liinid, mis ühendavad Praha Zürichiga ja Hamburgi Stockholmi.

Ööbimisvõimalusi magamisrongides on erinevaid

Üldiselt jagunevad ööbimisvõimalused magamisimisrongides kolme kategooriasse: istekohad, voodikohad ja magamisvoodid. Põhiklassis saad broneerida ühekohalise istekoha ja istuda öö läbi nagu lennul. See pole mugav, kuid on säästlik valik. Näiteks Brüsseli-Berliini liinil maksab see 49 eurot.

Keskel asuvad kabiinid, nelja kuni kuue voodikohaga kajutid, tavaliselt on ka juurdepääs tualettruumidele. Brüsseli-Berliini liinil on need alates 79 eurost. Ülemises otsas on magamisvagunid. Üksikisikud või paarid saavad broneerida terve vaguniruumi koos privaatse vannitoaga.