Vahemere äärsete „kõik hinnas“ puhkusreiside hinnad on märgatavalt tõusnud. Võrreldes eelmise aastaga on kallim reisida nii Türki, Kreekasse kui ka Hispaaniasse. Reisikorraldaja Coral Travel hinnangul võime eeldada, et lennureiside hinnad tõusevad järgmisel aastal mitmel põhjusel veelgi.