Julm enesetapp. Lennuk tõmbas lennujaama töötaja mootorisse

Õnnetu juhtum tekitas algselt poleemikat lennujaama ohutusnõuete üle, kuid USA riiklik transpordiohutuse amet (NTSB) lõpetas uurimise kiirelt. Nimelt kinnitas arstlik ekspertiis, et noor inimene võttis endalt ise elu ja tegemist oli enesetapuga.

„Meie esialgse uurimise põhjal ei olnud see vahejuhtum seotud lennujaama opereeriva ettevõtte Unifi tööprotsesside, ohutusprotseduuride ega poliitikaga,“ kinnitas tööandja Unifi Aviation.

Delta Air Lines pressiesindaja kommenteeris välismeediale, et lennufirma on sügavas leinas. „Meie südamlik ja täielik toetus on sel raskel ajal tema perekonna, sõprade ja lähedastega.“